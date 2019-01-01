В Ленобласти нашли в канаве сбитого машиной лося

Сообщение о найденном в канаве живом лосе появилось в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” около 10:00. Животное нашли в Ленинградской области по пути в Невскую Дубровку.





“Сбитый живой лось лежит в канаве по пути в Невскую Дубровку. Во все экстренные службы и егерю позвонил перед публикацией”, - пишут люди, нашедшие лося.



Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"



и ЧП Санкт-Петербург"