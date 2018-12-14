"Сухой” алкоголь в России с 2019 года под запретом

Согласно новым поправкам, с 2019 года незаконным является производство и оборот сухой пищевой или непищевой продукции, которая содержит в себе более 0,5% этилового спирта. Об этом сообщают “РИА.Новости”.





Такие меры были введены в связи с тем, что потребитель “сухого” алкоголя может менять дозировку на свое усмотрение и не опираться на рекомендации производителя.





Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья.