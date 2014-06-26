Более 300 петербуржцев отказались от алкоголя на Новый год и сдали кровь

Городская станция переливания крови работала все новогодние каникулы. Желания стать донорами изъявили более 300 жителей Петербурга. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.





В Городской станции переливания крови уточнили, что всего за новогодние каникулы сдавать кровь пришли 341 петербуржцев. Некоторые из них стали повторными донорами. Добровольцев могли сдать кровь 30 декабря, 2, 4 и 6 января на Городской станции переливания крови.





Также сообщается, что все желающие сдать кровь ограничивали себя в употреблении алкоголя и некоторого вида пищи на праздничных застольях.