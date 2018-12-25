В Невском районе грабители напали на девушку в подъезде и оставили без личных вещей

В понедельник, 7 января, в отделение полиции Невского района Санкт-Петербурга обратилась девушка 22 лет с заявлением о нападении и ограблении. Об этом сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





На девушку, проживающую в одном из домов на улице Коллонтай, неизвестные напали в подъезде. Злоумышленники применили физическую силу. В результате чего они похитили мобильный телефон, деньги и банковские карты.





Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.