|
Сегодня
8 января, вторник
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
В Невском районе грабители напали на девушку в подъезде и оставили без личных вещей
09:32
Тэги: невский район, ограбление, нападение, полиция
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Более 300 петербуржцев отказались от алкоголя на Новый год и сдали кровь
- У петербурженки на глазах у прохожих украли смартфон
- Похитители алкоголя на Советском проспекте пытались обездвижить продавцов газовым баллончиком
- Дорожные работы парализуют движение федеральных трасс Петербурга
- Владимир Путин успокоил расплакавшегося в Петербурге ребенка
- В Пулково отменили авиарейсы в Амстердам и Сочи
- Более 6 тысяч школьников Петербурга провели новогодние каникулы в оздоровительных лагерях
- На флешмоб в поддержку Кокорина пришло не больше 12 человек
- Проспект Большевиков заволокло паром после прорыва трубы
- Во время визита в Петербург Путин рассказал о своем звании артиллериста
- Погода в Петербурге 8 января: мокрый снег и наледь на дорогах
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
7 января
28 декабря 2018
28 декабря 2018
27 декабря 2018
26 декабря 2018
В Петербурге уничтожили около 150 кг мяса, сыра, масла и йогурта, незаконно привезенных из Европы (4/+4)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.