У петербурженки на глазах у прохожих украли смартфон

С заявлением о краже в полицию Приморского района Петербурга обратилась девушка 25 лет. Об этом сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





В заявлении девушка указала, что 6 января у одного из домов по Ланскому шоссе неизвестный мужчина угрожал ей предметом похожим на нож. Все происходило днем, уточняют в ведомстве. После злоумышленник вырвал у девушки смартфон и скрылся в неизвестном направлении.





Правоохранительные органы по факту кражи проводят проверку.