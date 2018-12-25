Похитители алкоголя на Советском проспекте пытались обездвижить продавцов газовым баллончиком

В понедельник, 7 января, в отделение полиции в Невском районе Санкт-Петербурга обратились сотрудники продуктового магазина с заявлением о попытке ограбления и нападении. Об этом сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





В заявлении сообщается, что в магазин на Советском проспекте зашли неизвестные и пытались тайно вынести алкогольную продукцию в рюкзаке. Сотрудники магазина заметили это и попыталась оказать сопротивление. Злоумышленники в свою очередь распылили газовый баллончик и скрылись с мест преступления. Рюкзак грабители с собой не прихватили.





В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.