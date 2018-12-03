Дорожные работы парализуют движение федеральных трасс Петербурга

На федеральных трассах Санкт-Петербурга из-за ремонта и установки дорожных знаков планируют ограничить скорость 8 января до 19:00 на трассе Р-21 “Кола”.





Такие же правила вводятся на трассах М-10 “Россия”, “Санкт-Петербургское южное – полукольцо” и “Вологда – Тихвин”.





Также с 08:00 до 20:00 8 января будет действовать реверсивное движение на участках км 149-154 и км 4-5 трассы “Сортавала” и “Кола”.