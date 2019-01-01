Владимир Путин успокоил расплакавшегося в Петербурге ребенка

трогательного момента с участием президента России опубликовал в своем аккаунте в Twitter специальный корреспондент “Комсомольской правды” Дмитрий Смирнов. Видеоопубликовал в своем аккаунте в Twitter специальный корреспондент “Комсомольской правды” Дмитрий Смирнов.





Президент России специально вышел из машины, чтобы у девочки на память остались фотографии.





“Чего ты заплакала?”, - спросил Путин девочку.





После Владимир Путин еще раз поздравил всех с Рождеством и уехал.