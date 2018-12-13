В Пулково отменили авиарейсы в Амстердам и Сочи

Согласно информации онлайн табло Пулково, 8 января, вылеты из воздушной гавани Санкт-Петербурга в Сочи и Амстердам отменили. Авиаперевозчик NordStar Airlines, который должен был доставить пассажиров в Сочи в 11:55, отменил рейс.





Также авиакомпания KLM отменила рейс, запланированный на 18:30 из Петербурга в Амстердам.





Помимо этого, согласно информации онлайн табло, рейс R3 Санкт-Петербург - Якутск прибудет на место назначения с опозданием.