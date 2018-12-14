"Яндекс” начал тестировать беспилотный автомобиль в Лас-Вегасе

Тестирование сегодня проходит единственный беспилотный автомобиль компании “Яндекс”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Мелиссу Макдональд.





Представитель сообщила, что с 4 января 2019 года все желающие могут совершить демонстрационную поездку по Лас-Вегасу. Испытания также приурочены с Международной выставке потребительской электроники, которая откроется в городе 8 января и продлится до 11 января.





Все поездки на беспилотном автомобиле бесплатные. Данные о том, сколько человек воспользовались беспилотным автомобилем пока не распространяются. Отмечается, что компания начала работать над технологиями для беспилотного автомобиля в начале 2017 года.