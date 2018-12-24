Более 6 тысяч школьников Петербурга провели новогодние каникулы в оздоровительных лагерях

В дни новогодних каникул свои двери открыли 39 детских оздоровительных лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает комитет по образованию Санкт-Петербурга.





Всего за время новогодних каникул в детских оздоровительных лагерях отдохнули более шести тысяч школьников. За счет бюджета было предоставлено 6400 путевок, из них порядка 3000 путевок получили дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.





Для детей были подготовлены праздничные программы - спортивные состязания, творческие мероприятия и различные мастер-классы.