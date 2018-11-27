Умер актер культового фильма Квентина Тарантино “Криминальное чтиво”

О смерти Роберта Рута сообщил его сын Монти, передают “РИА. Новости” со ссылкой на Hollywood Reporter. Голливудский актер наиболее известен по таким работам, как культовый кинофильм режиссера Квентина Тарантино “Криминальное чтиво” и сериалу “Все любят Рэймонда”.





Актер Роберт Рут скончался в возрасте 82 лет в прошлом году - 29 декабря 2018 года. Причиной смерти стала перенесенная пневмония.





Также актер появлялся в фильмах "Бешенные псы", "Рокки" и "Поймай меня, если сможешь".