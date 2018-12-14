На флешмоб в поддержку Кокорина пришло не больше 12 человек

На флешмоб в поддержку Александра Кокорина пришло не больше 12 человек. Фанаты спортсмена решили провести акцию, чтобы не только поддержать отстраненного от игр футболиста, но и поздравить Кокорина с Рождеством.





“Саша Кокорин мы с тобой.”, - скандируют собравшиеся на флешмобе.





странице в Twitter. Видеопоздравление разместил один из участников флешмоба на своей





Напомним, Мамаев и братья Кокорины стали участниками двух инцидентов в центре Москвы 8 октября. Они напали на нескольких человек, избили их и повредили личное имущество.