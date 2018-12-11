Проспект Большевиков заволокло паром после прорыва трубы

О прорыве трубы сообщают очевидцы коммунальной аварии. Информацию в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” разместили 8 января, около 05:00 утра.





“Коммунальная авария на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Большевиков. Проезда Нет”, - сообщают очевидцы.



Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com





Жители Невского района обеспокоены, что возвращение аварий на теплосетях вновь оставит горожан Петербурга, в частности жителей Невского района без отопления. В комментариях очевидцы также сообщают, что аварийные спецслужбы спустя час уже открыли движение.