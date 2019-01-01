Во время визита в Петербург Путин рассказал о своем звании артиллериста

В понедельник, 7 января, президент России посетил Петербург, дал старт рождественским гуляниям в центре Петербурга и провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщают в Кремле.





видеозапись разместили на официальном сайте Кремля. Путин также произвел традиционный полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости. Залп также произвел и почетный строитель РФ Владимир Бендет. После президент рассказал строителю о своем воинском звании артиллериста. Соответствующуюна официальном сайте Кремля.





“Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии… 122 миллиметра”, - сказал президент.