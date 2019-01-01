Погода в Петербурге 8 января: мокрый снег и наледь на дорогах

Во вторник, 8 января, в Петербурге прогнозируют небольшой снег, на дорогах возможен гололед. Об этом сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Температура воздуха в этот день опуститься до -5 градусов ниже нуля. Согласно сервису “Яндекс. Погода” по ощущениям на улицах города будет -1 градус ниже нуля.



