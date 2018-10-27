Amazon признали самой дорогой компанией в мире





Рейтинг дорогих компаний выглядит до этого немного иначе. Так, на первом месте стабильно оказывалась то Microsoft, то Apple. Сейчас их опередил Amazon. Также известно, что владелец компании, Джефф Безос, признан самым богатым человеком на планете.В октябре 2018 года его детище, казалось, стало менее успешным – ценные бумаги компании подешевели сначала почти на восемь процентов, а затем еще на шесть, говорится в The Wall Street Journal. Сейчас же, если кто-то захочет купить Amazon, ему придется выложить 797 миллиардов долларов.