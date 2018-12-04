Участнику ДТП на Солидарности понадобилась помощь врачей





Дорогу не поделили Фольксваген и Дэу. Из-за этого временно было затрудненно движение на пересечении проспекта Солидарности и улицы Коллонтай. Пока непонятно, как именно все произошло. Известно лишь, что пассажир одного из автомобилей получил травму – он вышел из машины, хромая.Скорее всего, ему необходима помощь специалистов. К счастью, все остались живы, хоть и не совсем целы. На место ДТП уже прибыли пожарные, а также карета скорой помощи. Эксперты выяснят, кто является виновником переполоха, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.