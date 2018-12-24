В Красном Селе на Рождество почти полностью сгорела квартира

Пожар вспыхнул после семи часов вечера. Спасатели ликвидировали возгорание только спустя полтора часа после своего прибытия. Оказалось, что горела трехкомнатная квартира – от нее почти ничего не осталась. В целом огонь охватил площадь около 60 квадратных метров.Что стало причиной крупного пожара – пока не уточняется. Также неизвестно, есть ли пострадавшие. Пока что никакой информации о них не сообщается, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.