Эвакуатор разбил припаркованный автомобиль на Ириновском проспекте





Вероятно, все случилось по неосторожности. От эвакуатора пострадал «Хендай» - он сейчас находится в не самом лучшем виде. Мало этого, столкновение стало причиной повреждения еще одной машины – «Хендай» после встречи с эвакуатором зацепил рядом стоящий автомобиль.Таким образом, в результате количество участников ДТП увеличилось до трех. Человек, который управлял эвакуатором, испугался, когда понял, что произошло, и скрылся с места. К сожалению, ни один очевидец не может назвать никаких «внятных пример». Сейчас владельцы двух иномарок ищут виновного, говорится в социальной сети «Вконтакте» в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».