Россиянину запретили возвращаться в Шенгенскую зону в течение года за превышение скорости





Мужчина катался с ветерком на Инфинити, когда его задержали. Он был трезв, говорят сотрудники правоохранительных органов. Нарушитель пытался оправдать свое поведение – он заявил, что опаздывал и поэтому так спешил. Несмотря на это, россиянина арестовали на три дня, а также попросили покинуть Шенгенскую зону на ближайший год.В скором времени мужчина вернется в родную Московскую область и еще не раз пожалеет о проступке. Как минимум год он не сможет путешествовать по Шенгенской визе.