Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах к молодому человеку

Сейчас актеру грозит до пяти лет тюремного заключения.









Суд потребовал, чтобы известный актер не пытался контактировать с обвиняющей стороной. Известно, что Спейси обвиняют в том, что он приставал к парню в одном из баров. Сейчас молодому человеку 18 лет, а тогда было 16.Об инциденте стало известно год назад – о нем сообщила экс-ведущая бостонского телевидения, так как жертвой домогательств стал ее сын.К слову, это не единственное выдвигаемое обвинением. Спейси также подозревается в харасменте в отношении одного из американских актеров – дело было лет 30 назад. Спейси заявил, что не помнит, о чем речь, но признался в своей гомосексуальности, говорится в ТАСС.