Синоптики предупредили россиян об аномальных морозах

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге, наоборот, обещают потепление до ноля градусов. Специалисты просят быть внимательнее на дорогах из-за гололеда.





Это касается, например, Приволжского и Центрального федерального округа. Холоднее всего будет в Якутии – там столбик термометра покажет до минус 53 градусов. В соседних регионах будет чуть теплее – максимум минус 35 градусов. Подобная ситуация сложится также в Самарской и Саратовской областях – температура воздуха понизится до минус 27 градусов. В связи с аномальными морозами спасатели просят россиян быть осторожнее, говорится в ТАСС.