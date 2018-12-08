Режиссер скандального «Праздника» рассказал о расходах на фильм

«Праздник» так и не вышел на широкие экраны – его можно посмотреть в интернете. Фильм находится в открытом доступе. Те, кто хочет помочь Красовскому и его команде, могут перевести деньги на счет режиссера. Сейчас он собрал уже два миллиона рублей за два дня.









Режиссер рассказал, что во время процесса создания фильма он потратил около четырех миллионов. В своем Facebook он выразил готовность отчитаться за каждую копейку. Действительно, пишет он, в его «Празднике» снималось не так уж и много людей, а многий реквизит они находили бесплатно. Тем не менее, это не отменяет других статей расходов. Так, за неделю съемок в доме-музее Чистякова у режиссера попросили более полумиллиона рублей.