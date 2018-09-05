Эксперты WADA планируют открыть новые дела по допингу в России

Эксперты WADA решат вопрос с РУСАДА уже к 15 января 2019 года. Ранее они просили дать доступ к данным лаборатории – это требование проигнорировали. В министерстве спорта утверждают, что готовы принимать коллег.









Глава Всемирного антидопингового агентства убежден, что после визита в Россию будут возбуждены сразу несколько дел в связи с нарушениями. Он надеется, что его сотрудникам дадут доступ к данным Московском лаборатории. Именно они помогут сделать явным то, что утаивалось.