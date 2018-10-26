Говорунов посетил фестиваль огня «Рождественская звезда»

«Пусть в ваших домашних очагах всегда горит огонь любви, а в доме царят счастье и благополучие», - пожелал он.





Помимо прочего, вице-губернатор напомнил, что мероприятие «Рождественская звезда» придумал Петр Первый. Так что первый такой фестиваль состоялся еще три века назад. Те, кто не смог присутствовать на нем сегодня, могут посетить мероприятие и восьмого января, говорится на сайте администрации Санкт-Петербурга.





Говорунов поздравил петербуржцев с праздниками – Новым годом и Рождеством. Он выразил надежду, что огонь, горящий на Васильевском острове, будет согревать людей круглый год.