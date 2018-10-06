Трамп готовит выступление о бюджетном кризисе США

Напоминаем, что Дональд Трамп также планирует отправиться на место стройки в четверг, 10 января. Он хочет» встретиться с теми, кто находится на фронте национальной безопасности и гуманитарного кризиса».









Дело в том, что из-за него прекратили свою работу сразу несколько ведомств. Трамп пытается добиться выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы выступают против – конфликт тянется уже довольно продолжительное время. Известно, что на возведение стены необходимо пять миллиардов долларов.