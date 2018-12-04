Милонов не хочет, чтобы суррогатным матерям платили





Виталию Милонову кажется, что оказание услуг суррогатных матерей сейчас похоже на торговлю младенцами. Теперь, считает депутат, женщины должны выступать не в роли исполнителей, а в роли доноров. Свою функцию – рожать детей – женщины должны выполнять бесплатно.Единственное, заказчик может оплатить расходы по прохождению медосмотров. Непонятно, что именно в таком случае должно мотивировать женщину на оказание услуги бездетным парам.Известно, что сейчас суррогатная мать может запросить сумму от 300 тысяч рублей. Помимо прочего, родители должны отдельно оплачивать медикаменты и обследования.