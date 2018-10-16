Незаконные курильщики выплатили 74 миллиона рублей за 2018 год





Запрет на курение в общественных местах ввели еще пять лет назад. Теперь россиянам можно курить только в специально отведенных для курения местах. Там, где их нет, придется потерпеть. За нарушение закона наказывают штрафами.На данный момент курить нельзя в ресторанах, кафе, вокзалах и других местах. Сотрудники МВД РФ рассказали, что чаще всего выписывались штрафы жителям Москвы, Московской области и Краснодарском крае. Информацией поделился ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.