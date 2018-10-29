Ученые отыскали новый способ распознавания рака

Напоминаем, что до этого специалисты рассказали о вредных продуктах, которые вызывают рак. К ним относятся сахарозаменители, искусственные красители и ароматизаторы.





Рак становится все менее непобедимым. Ученые со всего мира стараются найти методы, как обнаружить его на ранних стадиях, а также не дать ему развиться и убить больного. Эксперты Гарвардской медицинской школы и Университета имени Бар-Илана отыскали механизм, который активирует иммунную систему. Воздействуя на него, можно добиться того, чтобы организм начал борьбу против раковых клеток, говорится на сайте Medicalxpress.