Мерседес сбил маленького ребенка на санках на Васильевском острове

Дорожно-транспортное происшествие вызвало бурю негодования. Многие отметили, что лучше детей не катать на санках на проезжей части.





Известно, что ребенка перевозили на санках родители. Скорее всего, водитель Мерседеса не заметил маленького пассажира зимнего вида «транспорта» и наехал на него. Очевидцы пишут, что мужчина, сидевший за рулем иномарки, выбежал из машины и «хамил родителям». О том, как чувствует себя пострадавший ребенок, не говорится.