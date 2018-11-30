Эксперты: россияне побили докризисный рекорд по продаже автомобилей





За год до кризиса автолюбители купили легковушек на общую сумму 2,37 триллионов рублей. Эксперты тогда назвали эти цифры рекордными и не предполагали, что удастся его побить. Но они ошиблась – в прошедшем году россияне установили новый, приобретя автомобилей на 2,38 триллионов рублей. Это при том, что с 2012 года продажи постепенно падали из-за низкой платежеспособности людей, говорится в исследовании российских аналитиков «Автостата».