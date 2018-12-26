Президент Всемирного банка увольняется: с февраля его заменит Кристалина Георгиева





В открытом заявлении Джим Ен Ким заявил, что для него было честь работать с людьми, которые стараются положить конец крайней бедности. При он отметил, что сейчас работа банка особенно важна в условиях изменения климата и вынужденной миграции масс людей.





Банк работает с 1945 года: его деятельность направлена на кредитование, инвестирование в экономики стран с проблемами, помощь развивающимся странам. Президент должен был покинуть пост в 2022 году, но решил сделать это раньше.





Джим Ен Ким, глава Всемирного банка уходит с должности с начала февраля, а заменит его Кристалина Георгиева, сообщили Gazeta.SPb в организации 7 января.