Хоккеист СКА стал лучшим вратарем недели КХЛ

Напоминаем, что Хелльбег отразил практически все атаки. Он – один из самых надежных вратарей. За СКА шведский хоккеист играет с 2018 года.









Удача часто улыбается петербургской команде. Магнус Хелльберг старается как может и это приносит свои результаты – так, благодаря нашему вратарю ни один соперник не мог забить шайбу в ворота СКА на протяжении семи матчей. Один из последних гостевых поединков также завершился победой петербуржцев – СКА обыграл «Йокерит» со счетом 4:1.