Депутат ЗакСа Четырбок решил вернуться в заблокированный Telegram

Политический деятель отметил, что в России пока что нет запрета пользования Telegram, поэтому он не видит ничего противозаконного в своих действиях. Четырбок утверждает, что о возвращении в мессенджер его просили сами петербуржцы. Сейчас на «Четырграм» подписано около 300 человек.









В последний раз Денис Четырбок выходил на связь в мессенджере примерно 9 месяцев назад – как раз в тот период, когда Telegram решили заблокировать на территории России. Пока что приложение продолжает работать в нашей стране, поэтому, видимо, депутат ЗакСа возобновил работу канала. Денис Четырбок написал, что он «продолжит рассказывать о значимых событиях в Санкт-Петербурге».