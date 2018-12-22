Российский фильм “Т-34” собрал в прокате 1 миллиард рублей за неделю после премьеры





Бюджет картины оценивают в 600 млн рублей, по данным в сети — есть все основания считать, что картина окупит себя как минимум в два раза. На портале “Кинопоиск” картина имеет рейтинг 7,1 баллов из 10 на основании почти 8 тысячи оценок.





Фильм рассказывает историю танкиста-курсанта, который управляя танком “Т-34” вступает в противостояние с фашистами. В фильме сырали Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Виктор Добронравов.





Военная драма “Т-34” заработала в российском прокате 1 млрд рублей, сообщает портал kinobusiness.com. Большая часть выручки пришлась на выходные: сбора составили 721 млн рублей.