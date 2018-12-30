Фольксваген в результате аварии перекрыл движение на улице Ушинского

Информацией об аварии делятся очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Люди пишут, что Фольксваген не поменял летнюю резину на зиму. Водитель автомобиля чувствовал себя из-за этого неуверенно, поэтому не стал догонять впереди идущую машину, решив выручить на встречную полосу.Это и стало причиной столкновения с Чероки. Как результат, Фольксваген выглядит помятей всего – он перекрыл движение в обе стороны. Кажется, никто не пострадал и все остались живы. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в деталях дела.