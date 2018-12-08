В России планируют открыть университет для роботов

В учебном заведении знания будут получать особенные ученики – роботы. В роли учителей выступят в том числе талантливые выпускники российских вузов. Все это нужно для того, чтобы создавать и совершенствовать умные машины – в том числе беспилотный транспорт. Есть мнение, что высшее учебное заведение для искусственного интеллекта откроют к 2035 году. Пока что в России роботов будут обучать вне стен университета.