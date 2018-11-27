В Mastercard убрали имя компании из логотипа и оставили только желтый и красный круги





По мнению аналитиков компании, примерно четыре из пяти человек смогут узнать компанию по традиционным кругам — даже без названия.





Компания основана в 1966 году, оборот в 2012 оценивали в 7,4 млрд долларов, ее прибыль за 2018 год, по данным в сети, составила почти 1,5 млрд долларов.





При этом в России статус компании сейчас находится под вопросом: Центробанк в начале декабря планировал полностью отключить платежную систему для российских клиентов . Изменения затронут в том числе и жителей Санкт-Петербурга.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)





Один из крупнейших платежных операторов мира компания Mastercard меняет логотип, который использовали больше полувека, сообщили в компании. Представители отметили, что цифровая эпоха требует от компании изменений в сторону еще большей простоты и элегантности.