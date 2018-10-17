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Писатель и историк Николай Лисовой ушел из жизни в Рождественскую жизнь
21:09
Тэги: николай лисовой, писатель
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