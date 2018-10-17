Писатель и историк Николай Лисовой ушел из жизни в Рождественскую жизнь

Напоминаем, что Лисовой прожил насыщенную жизнь – он принимал участие во множестве интереснейших творческих проектов. Он работал на телевидении – многие помнят его, как автора репортажей из Иерусалима. Лисовой был и ведущим, и научным сотрудником РАН, а также был удостоен орденами Св. Владимира III степени, Св. Даниила III степени, Макарьевской премией.









Известно, что писателя проводят в последний путь 10 января в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве. Причина смерти Николая Лисового не уточняется, возможно, он был чем-то болен. Пока что близкие и родные не комментировали кончину одного из авторов «Православной энциклопедии».