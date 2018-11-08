Жителям Центрального района вернули холодную воду

Помимо прочего, в некоторых квартирах не было и горячей воды тоже. Людям приходилось праздновать Рождество без благ цивилизации.





Кажется, петербуржцы могут выливать все запасы холодной воды – они им не понадобятся, по крайней мере хочется в это верить. Люди, проживающие на улице Ломоносова, дважды за седьмое января оставались без воды. Трубу починили один раз, но этого оказалось недостаточно. Сейчас все починили, говорится в сообщении «Водоканала». Всего в зоне отключения находились шесть зданий.