Сухогруз, затонувший у берегов Турции, не выдержал натиска волн





Судно переломилось из-за сильных волн и пошло ко дну. На борту находилось 13 человек – шесть человек спасти не удалось. Изначально сообщалось, что среди моряков были граждане России, но позже этот слух опровергло Посольство РФ в Турции.Сейчас в СМИ публикуют списки людей, находившихся на сухогрузе, - в плаванье отправилось 11 граждан Украины и два гражданина Азербайджана, передают украинские издания слова главы Управления департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.