В Ленинградской области достраивают самый крупный в России автодром

Работы хотят завершить уже в этом году. В «Игоре Драйв» будет 10 трасс для разных видов автомобильного спорта. Любители скорости смогут прийти туда не только ради соревнований, но и для тренировок. Новый автодром будет располагать площадками для картинга, мотокросса и других видов гонок. Планов на «Игору Драйв» довольно много – известно, что там планируют открыть центр для обучения детей, сообщает издание «Город+».Напоминаем, что в регионе уже есть автодром - он находится в Шушарах. Его открыли в 2010 году. Трасс отличилась как самая быстрая скоростная прямая в России.