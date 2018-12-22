В Санкт-Петербурге горят Ростральные колонны — жители города празднуют Рождество





К фонарям на вершине колонн газ подвели в 1957 году: колонны зажигают в случае особых торжеств.















Фото: скриншот Instagram: @mar.khramova

Напомним, сегодня на стрелке Васильевского острова можно увидеть Фестиваль огня — он займет два дня: во вторник повторят сегодняшнюю программу. Гостей ждут фейерверки, лазерное шоу и многое другое — все это подготовил для жителей города комитет по туризму Санкт-Петербурга.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)Фото: скриншот Instagram: @mar.khramova



В понедельник 7 января в Санкт-Петербурге зажгли Ростральные колонны, о чем сообщили жители города в социальных сетях: фотографии очевидцы публикуют в Instagram и “ВКонтакте”. Несмотря на пасмурное небо, фотографии смотрятся эффектно. Петербуржцам повезло с погодой: снег закончился днем и сейчас в городе 0 градусов.