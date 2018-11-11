Спасенного в Приморске тюлененка разыскивают для оказания медицинской помощи

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что нерпенок Крошик поздравил петербуржцев с наступающими праздниками . У зверька не было настроения и он согласился на это только после предложенной ему взятки в виде рыбы. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Они, как могли, высвободили тюленя из ловушки. После мужчины решили, что его впору отпустить – израненный зверек отправился в плаванье. Видео со спасательной операцией попало в социальные сети – на нем видно, что малютке нужна помощь.На случай обратили внимание специалисты Фонда друзей балтийской нерпы. Они убеждены, что животному нужна помощь и как можно скорее. Они просят всех, кто заметит серую молоденькую нерпу, сообщить сотрудникам фонда. Эксперты говорят, что, если ей не помочь, она может погибнуть.