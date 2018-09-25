В Пушкине женщина обвинила экс-супруга в насилии над восьмилетним сыном

Женщина подозревает, что экс-супруг изнасиловал общего сына как минимум два раза. Первый раз это случилось, скорее всего, в конце 2017 года, а во второй – в январе 2018 года. Каждый раз преступление совершалось в стенах их квартиры. Как именно стало известно о насилии – не уточняется, возможно, о надругательстве рассказал сам ребенок.Сейчас непонятно, где именно находится подозреваемых. Полицейские занимаются его поисками, говорится в сообщении правоохранительных органов. Разыскиваемому обвиняемому около 40 лет.