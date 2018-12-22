Во вторник 8 января в Санкт-Петербурге и Ленобласти ожидают гололед и мокрый снег





Согласно прогнозу службы, в городе ожидается мокрый снег и ветер с юга от 4 до 9 м/с. Ночью столбик температуры опустится ниже нуля до -5, но, как сообщает Яндекс.Погода днем во вторник нас ждет 0 градусов. При этом дорожная обстановка в праздники складывается благоприятная, несмотря на погоду: сегодня Яндекс.Пробки не показывали выше 3-4 баллов из 10 даже в часы пик.





Спасатели МЧС предупредили жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти о возможной наледи на дорогах города и области во вторник 8 января, сообщили Gazeta.SPb в управлении МЧС по региону.