Петербуржец, не желая отпускать любимую, пристегнул ее к себе наручниками





Инцидент произошел еще третьего января – девушка пришла к своему сожителю и начала собирать вещи. Ему не хотелось расставаться с любимой, и он применил силу – потерпевшая рассказывается, что он пытался задушить ее, а также угрожал ножом.Чтобы она не ушла наверняка, безработный петербуржец пристегнул ее к себе наручниками. Спустя несколько часов, одумавшись, он отпустил девушку, которая обратилась за помощью полицейских. Сейчас в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы, говорится в сообщении правоохранительных органов.