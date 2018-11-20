Спасатели достали потерявшегося енота из подвала около центра онкологии в Песочном





За енота переживали пользователи интернета со всего Санкт-Петербурга и, возможно, других городов России. Высказывали различные теории, как енот мог оказаться в подвале: он мог сбежать или от него могли избавиться бывшие владельцы — некоторые отмечают, что за подобными животными тяжело ухаживать. До сих пор неизвестно точно, был ли на нем хотя бы ошейник; судя по видео — нет.





Потерявшегося енота в поселке Песочный забрали спасатели вечером 7 января, сообщили в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Очевидцы выложили видео спасения в социальную сеть и сообщили, что енотом займутся сотрудники центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин".