В Санкт-Петербурге злоумышленники угнали Infiniti хоккеиста НХЛ Артемия Панарина

Напоминаем, что хоккеист одно время играл за СКА – в составе команды он выиграл Кубок Гагарина. Сейчас он работает в США.









Автомобиль исчез примерно месяц назад, но об угоне стало известно только сегодня, седьмого января. О пропаже сообщила мать Панарина, так как его сейчас нет в Санкт-Петербурге. Предположительно, Infiniti G25 стоит в районе полутора миллионов рублей. Пока что неизвестно, есть ли свидетели угона дорогой иномарки. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в деталях дела. Иномарка объявлена в федеральный розыск. Известно, что автомобиль Панарина белого цвета, говорится в «Фонтанке».